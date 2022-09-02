Шойгу назвал число уничтоженных штабов и техники ВСУ в августе

Глава МО Шойгу заявил, что в августе РФ уничтожила 174 штаба и 600 единиц вооружения ВСУ

В августе российские военные уничтожили 174 штаба и более 600 единиц тяжелого вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании оборонного ведомства. Его слова приводит ТАСС.

Глава Минобороны отметил, что удары по этим объектам наносятся высокоточным оружием. Он добавил, что уничтоженное вооружение ВСУ — по большей части западного производства.

«Продолжаем наносить высокоточные удары по важным военным объектам Украины. За последний месяц поражены 174 пункта управления бригадного и батальонного звеньев, уничтожена 601 единица тяжелого вооружения и артиллерийских систем, в основном западного производства», — объявил министр.

Также во время совещания Шойгу назвал число уничтоженных на Украине иностранных наемников.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.