Шойгу назвал число уничтоженных на Украине иностранных наемников

Шойгу заявил, что с начала спецоперации уничтожено около 3 тысяч иностранных наемников

С начала специальной военной операции России на Украине уничтожено порядка трех тысяч иностранных наемников. Это число назвал министр обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По его словам, с 24 февраля российскими войсками был уничтожен 2 831 боевик. Кроме того, на фоне высоких потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) отмечается снижение притока иностранных наемников, добавил Шойгу.

Кроме того, добавил министр обороны, с начала спецоперации число иностранных наемников сократилось более чем в 3,5 раза.