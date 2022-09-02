Вертолет ООН разбился в Африке

Вертолет Воздушной гуманитарной службы ООН разбился на востоке Конго, трое ранены

Вертолет Воздушной гуманитарной службы (UNHAS) Организации Объединенных Наций (ООН) разбился на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщает Reuters.

Об инциденте рассказали представители Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). Уточняется, что вертолет потерпел крушение недалеко от африканского города Гома. Причины крушения уточняются.

На борту вертолета не было пассажиров. Ранения получили три члена экипажа. О жертвах на данный момент ничего неизвестно.

Ранее у берегов Тайваня разбился военный вертолет S-70 тайваньских военно-морских сил (ВМС). Вертолет принимал участие в учениях в районе тайваньской военно-морской базы Цзоин. Она расположена в городе Гаосюн на юго-западной стороне острова.