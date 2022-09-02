Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Вертолет ООН разбился в Африке

Вертолет Воздушной гуманитарной службы ООН разбился на востоке Конго, трое ранены

Фото: Jose Cabezas / Reuters

Вертолет Воздушной гуманитарной службы (UNHAS) Организации Объединенных Наций (ООН) разбился на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщает Reuters.

Об инциденте рассказали представители Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). Уточняется, что вертолет потерпел крушение недалеко от африканского города Гома. Причины крушения уточняются.

На борту вертолета не было пассажиров. Ранения получили три члена экипажа. О жертвах на данный момент ничего неизвестно.

Ранее у берегов Тайваня разбился военный вертолет S-70 тайваньских военно-морских сил (ВМС). Вертолет принимал участие в учениях в районе тайваньской военно-морской базы Цзоин. Она расположена в городе Гаосюн на юго-западной стороне острова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
«Большая семерка» договорилась о «потолке» цен на российскую нефть
Перечислены смертельно опасные виды домашних ремонтных работ
В Запорожье заявили об отказе МАГАТЭ давать оценку обстрелам ЗАЭС
Дания направила военных в страны Балтии из-за «угрозы» от России
Вертолет ООН разбился в Африке
США не обратились к России по вопросу взятых в плен на Украине американцев
Зеленский предложил создать на Украине аграрные кластеры
Определено влияние новых тарифов ОСАГО на цену страховки
Директор вступился за пришедшую в нижнем белье на линейку российскую школьницу
Участника СВО отказались пускать в российский ночной клуб из-за военной формы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.