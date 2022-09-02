Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Заподозренного в тяжком преступлении рецидивиста Диму Лысого объявили в розыск

В Нижнем Тагиле полиция объявила в розыск 36-летнего российского уголовника Диму Лысого
Дмитрий Клюкин

Дмитрий Клюкин. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле 36-летнего российского уголовника, заподозренного в совершении тяжкого преступления, объявили в розыск. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщает издание «КП».

Речь идет о ранее судимом рецидивисте Дмитрии Клюкине, известном в криминальное среде как Дима Лысый. Последний раз он был осужден в 2021 году за кражу, но отделался условным сроком с одним годом испытательного срока. В Нижнем Тагиле мужчина проживал на улице Дружинина, силовики просят граждан оказать содействие и поделиться информацией о возможном местоположении подозреваемого.

30 мая сообщалось, что в Архангельской области задержан подозреваемый в убийстве 42-летний российский уголовник.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Азамат Асланов
Обсудить
Последние новости
Шойгу сообщил о значительных потерях ВСУ во время наступлений
В Кремле объяснили невозможность участия Путина в прощании с Горбачевым
Берлускони рассказал анекдот про себя, Путина, Байдена и папу римского
Кремль ответил на вопрос о чтении Путиным книг о самом себе
России предсказали рост спроса на газ
Квартиры в российском поселке залило водой из-за ремонта крыши
Анна Семенович показала на видео губы после коррекции
На Украине заявили о недоверии к МАГАТЭ
В Кремле оценили последствия введения потолка цен на российскую нефть
Французский газовый гигант уйдет из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.