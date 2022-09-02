Заподозренного в тяжком преступлении рецидивиста Диму Лысого объявили в розыск

В Нижнем Тагиле полиция объявила в розыск 36-летнего российского уголовника Диму Лысого

В Нижнем Тагиле 36-летнего российского уголовника, заподозренного в совершении тяжкого преступления, объявили в розыск. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщает издание «КП».

Речь идет о ранее судимом рецидивисте Дмитрии Клюкине, известном в криминальное среде как Дима Лысый. Последний раз он был осужден в 2021 году за кражу, но отделался условным сроком с одним годом испытательного срока. В Нижнем Тагиле мужчина проживал на улице Дружинина, силовики просят граждан оказать содействие и поделиться информацией о возможном местоположении подозреваемого.

30 мая сообщалось, что в Архангельской области задержан подозреваемый в убийстве 42-летний российский уголовник.