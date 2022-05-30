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Российский уголовник избил до смерти гостя из-за украденного телефона

В Архангельской области за убийство из-за телефона задержан 42-летний российский уголовник

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Архангельской области задержан подозреваемый в убийстве 42-летний российский уголовник. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, подозреваемый был задержан после смерти в больнице избитого 31-летнего россиянина. Задержанный пояснил, что познакомился на улице со своей жертвой и его другом и пригласил их домой, чтобы выпить алкоголь. Во время застолья он показал новым друзьям видео с телефона. Один из гостей взял в руки телефон и сбежал. Уголовник не смог его догнать, поэтому, когда вернулся, в порыве гнева нанес его другу сильные удары по голове.

Задержанный пояснил, что не желал убивать свою жертву. СКР возбудил дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Ранее 30 марта сообщалось, что во Всеволожске трижды судимый уголовник зарезал сожительницу в батутном центре.

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Владимир Седов
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