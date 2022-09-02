Раскрыта стоимость жилья известной k-pop певицы

Раскрыта стоимость недвижимости k-pop певицы IU

K-pop певица Ли Чжи Ын, известная под псевдонимом IU, владеет несколькими объектами недвижимости. Стоимость жилья артистки раскрыли в ток-шоу TMI NEWS, передает Koreaboo.

IU владеет квартирой в районе Каннам в Сеуле, стоимость которой оценивается в 9,69 миллиона долларов. Отмечается, что певица заплатила за недвижимость наличными. Артистке также принадлежит объект в Кенгидо за 3,43 миллиона долларов, который она использует в качестве звукозаписывающей студии.

Помимо студии, у Ли Чжи Ын есть дом в Кенгидо за 1,64 миллиона долларов. Согласно ток-шоу, артистка купила его для своей семьи. Она дополнительно потратила 596 тысяч долларов, чтобы приобрести соседние с домом земельные участки.

В июне была раскрыта стоимость особняка, который арендовала актриса Эмбер Херд во время судебного разбирательства со своим бывшим мужем Джонни Деппом. Звезда снимала дом в штате Вирджиния в США за 22 тысячи долларов в месяц. Особняк в 1,2 тысячи квадратных метров расположен в 25 минутах езды от здания суда. На участке площадью 40 соток есть теннисный корт, а в самом доме — кинотеатр, восемь спален, девять ванных, два отдельных санузла и SPA-зона.