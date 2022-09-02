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Российский тренер на Audi насмерть сбила рабочего на пешеходном переходе

В Красноярске пьяная директор школы олимпийского резерва на Audi насмерть сбила рабочего

Фото: Shutterstock

В Красноярске пьяная мастер спорта России по спортивной гимнастике, директор школы олимпийского резерва (ШОР) и тренер Юлия Шевчук за рулем Audi насмерть сбила рабочего по обслуживанию здания регионального управления МЧС на пешеходном переходе. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, Шевчук ехала на иномарке по проспекту Мира в сторону улицы Робеспьера. Тренер не заметила 53-летнего мужчину в 30 метрах от пешеходного перехода и совершила наезд. От удара житель Красноярска скончался до приезда скорой помощи. Тест на алкоголь выявил у Шевчук 0,55 миллиграмм на литр.

По факту случившегося организовали доследственную проверку. Шевчук является мастером спорта России по спортивной гимнастике, судьей всероссийской и международной категории. Ее отец — известный тренер Валентин Шевчук, в честь которого была названа ШОР в Красноярске.

Ранее в Москве на Полковой улице грузовик насмерть сбил 36-летнюю доставщицу еды. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины ДТП.

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Анна Щербакова
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