В Москве грузовик насмерть сбил женщину

В Москве на Полковой улице грузовик насмерть сбил 36-летнюю доставщицу еды

В Москве на Полковой улице грузовик насмерть сбил 36-летнюю женщину. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, погибшая оказалась доставщицей еды. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины ДТП.

В июле в Уфе женщина за рулем кроссовера перепутала педали, нажав на газ вместо тормоза, и насмерть сбила женщину с шестилетним ребенком. Она объяснила, что в момент ДТП отвлеклась на кормление своего ребенка.

В мае на Крымском мосту грузовик насмерть сбил человека. Движение на мосту из-за аварии не перекрывали, разлива топлива не произошло.