Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

На Крымском мосту насмерть сбили мужчину

Грузовик насмерть сбил стоявшего на обочине мужчину на Крымском мосту

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Грузовой автомобиль насмерть сбил мужчину на Крымском мосту. Об этом со ссылкой на данные очевидцев пишет KP.RU.

По информации издания, ДТП произошло около 21:40 в понедельник, 30 мая. Автомобиль «УАЗ Патриот» стоял на обочине, около машины находился мужчина. Проезжавший мимо на скорости грузовик его сбил.

Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего. Движение на мосту из-за аварии не перекрывали, разлива топлива не произошло.

В газете напомнили, что остановки на Крымском мосту запрещены — нарушение влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей согласно статье 12.19 КоАП («Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств»).

Первая авария на мосту через Керченский пролив была зафиксирована в июне 2018 года, спустя почти месяц после открытия автомобильного движения — она произошла из-за несоблюдения дистанции водителем легкового автомобиля на первом километре со стороны въезда из Тамани. Пострадавших в результате случившегося не было.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Патрушев заявил о переходе Польши к захвату территорий на западе Украины
В России появились новые напитки от Coca-Cola
Россия выслала одного сотрудника посольства Черногории
Вышел первый тизер «Пиноккио» с темнокожей феей
В Совфеде назвали условие присоединения Херсонской области к России
Мужчина выиграл в лотерею 612 миллионов рублей и попал за решетку
Сбивший на внедорожнике россиянку насмерть прокомментировал ДТП
Новые московские карты «Тройка» пометят «V»
В Госдуме отказались верить в потери России из-за эмбарго на нефть
Блогерша показала простой способ выглядеть стройнее и выше с помощью одежды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.