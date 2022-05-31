На Крымском мосту насмерть сбили мужчину
Грузовой автомобиль насмерть сбил мужчину на Крымском мосту. Об этом со ссылкой на данные очевидцев пишет KP.RU.
По информации издания, ДТП произошло около 21:40 в понедельник, 30 мая. Автомобиль «УАЗ Патриот» стоял на обочине, около машины находился мужчина. Проезжавший мимо на скорости грузовик его сбил.
Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего. Движение на мосту из-за аварии не перекрывали, разлива топлива не произошло.
В газете напомнили, что остановки на Крымском мосту запрещены — нарушение влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей согласно статье 12.19 КоАП («Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств»).
Первая авария на мосту через Керченский пролив была зафиксирована в июне 2018 года, спустя почти месяц после открытия автомобильного движения — она произошла из-за несоблюдения дистанции водителем легкового автомобиля на первом километре со стороны въезда из Тамани. Пострадавших в результате случившегося не было.