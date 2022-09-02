Ошпарившему в самолете ногу российскому школьнику отказали в первой помощи

TourDom: российский школьник получил ожог ноги на рейсе «Уральских авиалиний»

Несовершеннолетний пассажир получил ожог ноги в самолете на рейсе Екатеринбург — Сочи «Уральских авиалиний». Об этом пишет портал TourDom.

Российский школьник возвращался домой в Сочи в сопровождении бабушки одноклассника. Во время полета горячий чай попал на обувь подростка, однако он рассказал о случившемся только когда боль усилилась.

Сопровождавшая ребенка женщина рассказала, что попросила бортпроводниц принести аптечку, чтобы оказать ошпарившему ногу мальчику первую помощь. Однако ребенку в ней отказали: стюардессы сослались на отсутствие необходимых лекарств. При этом отмечается, что женщину заставили подписать документ об отсутствии претензий к авиаперевозчику.

Как заявила мать школьника, по прилете в Сочи медики не встретили его в аэропорту. Дома у ребенка поднялась температура, а на следующий день его госпитализировали с заражением. Родительница подростка сообщила, что собирается подавать на «Уральские авиалинии» в суд и писать жалобу в адрес авиакомпании.

Представители перевозчика со своей стороны уведомили, что претензий по данному инциденту не получали, а чай на борту самолета подается с максимальной температурой в 70 градусов. Тем временем инцидентом заинтересовалась Уральская транспортная прокуратура. В ведомстве подчеркнули, что организовали проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей.

В июле пассажиры Ryanair оказались заперты в самолете на четыре часа и едва не задохнулись из-за экстремальной жары.

