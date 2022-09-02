51-летняя Лера Кудрявцева показала лицо без фотошопа

Телеведущая Лера Кудрявцева показала морщины на лице на видео без фотошопа

Телеведущая Лера Кудрявцева показала лицо на видео без фотошопа. Соответствующим роликом она поделилась на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя знаменитость опубликовала в сторис скриншот видео, на котором она запечатлена крупным планом. На кадре видно, что на ее лице под слоем тонального крема присутствуют морщины вокруг глаз, а на щеках заметен неровный рельеф кожи.

«Это я, девочки!!! Так что не стройте иллюзий», — подписала публикацию Кудрявцева.

В августе телезвезда показала на снимке естественную внешность без макияжа. На размещенных кадрах видно, что артистка надувает шары для четырехлетней дочери Маши, при этом на ее лице полностью отсутствует косметика.

Тем не менее в ноябре 2021 года Кудрявцева призналась в ретуши всех фото в соцсетях. По словам звезды, она не хочет демонстрировать поклонникам недостатки своей внешности, которых стесняется в реальной жизни.