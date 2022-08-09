51-летняя Лера Кудрявцева показала лицо без макияжа

Телеведущая Лера Кудрявцева показала на снимке естественную внешность без макияжа

Телеведущая Лера Кудрявцева показала на снимке естественную внешность. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя знаменитость предстала перед поклонниками в коричневом халате с анималистичным принтом и повязкой с той же расцветкой на голове. На размещенных кадрах видно, что артистка надувает шары для четырехлетней дочери Маши, при этом на ее лице полностью отсутствует макияж.

В то же время в ноябре 2021 года Лера Кудрявцева призналась в ретуши всех фото в соцсетях. По словам звезды, она не хочет демонстрировать поклонникам недостатки своей внешности, которых стесняется в реальной жизни. «Я вообще без фотошопа не выкладываю ни одну фотографию, и что? Я сразу говорю — здесь все фотошоп! Каждому в себе что-то не нравится, это нормально!» — высказалась Кудрявцева.

Лера Курявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и танцовщица. Она замужем за 34-летним хоккеистом Игорем Макаровым, в браке с которым в 2018 году у нее родилась дочь Мария Макарова.