Синоптик назвал сроки прихода бабьего лета в Москву

Синоптик Шувалов сообщил, что бабье лето может прийти в Москву 20-25 сентября

В Москву бабье лето с высокой долей вероятности наступит с 20 по 25 сентября. Такие сроки возвращения теплой погоды в столицу назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, его цитирует РИА Новости.

«20-25 [сентября] мы попадем в положительную аномалию температуры, это означает, что циклон наконец-то заполнится, нас покинет, и ему на смену придут западные и юго-западные потоки», — сказал синоптик.

Он добавил, что до 15 сентября в городе ожидаются дожди, так как Москву будет «хлестать то одна, то другая фронтальная система».

В освою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец считает, что москвичам в сентябре не стоит ждать классического бабьего лета. По его словам, погода в первый месяц осени не будет соответствовать многолетним значениям и окажется на один градус ниже нормы. Метеорологи прогнозируют на 10-20 процентов меньше осадков, чем положено.