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Финская Huhtamaki продала бизнес в России владельцу «Вкусно — и точка»

Huhtamaki продала бизнес в России компании, принадлежащей владельцу «Вкусно — и точка»

Фото: Huhtamaki

Производитель одноразовой посуды Huhtamaki продал бизнес в России компании Espentina. Об этом финская компания сообщает на своем сайте.

Фирма Espentina, зарегистрированная на Кипре, принадлежит Александру Говору, который является владельцем преемника «Макдоналдса», сети быстрого питания «Вкусно — и точка». Совладельцем Espentina также числится Юрий Кушнеров. Компания приобрела четыре производственных предприятия Huhtamaki, на которых работает 724 человека. Стоимость сделки составила 151 миллион евро.

Huhtamaki рассчитывает в результате продажи активов получить прибыль в размере около 15 миллионов евро в третьем квартале 2022 года. Компания объяснила причину избавления от российского бизнеса сложной обстановкой. «Мы считаем, что текущее развитие ситуации и долгосрочные перспективы в России помешают реализации нашей стратегии роста и долгосрочных амбиций в этой стране», — указано в сообщении.

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Ранее о планах Huhtamaki сообщило Reuters. По его информации, средства для покупки финской компании будут переведены от российской фирмы Говора Club Hotel. Директор Club Hotel Елена Внучкова подтвердила намерение компании купить активы производителя одноразовой посуды в письме.

Huhtamaki работала в России с 1993 года, ее продукцией пользовались такие бренды, как сети быстрого питания KFC, Burger King, Pizza Hut, кофейни Cofix и «Шоколадница», а также Nestle и ИКЕА. О том, что финская компания продает российский бизнес и ищет покупателя, стало известно 14 апреля.

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Мария Грушко
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