Байден назвал сторонников Трампа угрозой демократии в США

Президент США Байден назвал сторонников Трампа угрозой американской демократии

Президент США Джо Байден назвал сторонников бывшего президента Дональда Трампа и созданное им движение Make America Great Again (MAGA) угрозой американской демократии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на речь американского президента Джо Байдена.

«Силы MAGA привержены тому, чтобы обратить нашу страну вспять — к Америке, где нет права выбирать, нет места для конфиденциальности, права на контрацепцию и на вступление в брак с тем, кого любишь», — указано в тексте, распространенном пресс-службой Белого дома.

Выступление Байдена намечено на 03:00 (мск) в пятницу, 2 сентября. Ожидается, что речь главы государства будет посвящена острой критике республиканцев. Он намерен посвятить «угрозам, с которыми сталкиваются» демократические ценности в США.

«Многие годы мы убеждали себя, что американская демократия гарантирована, но это не так. Мы должны защищать ее. Защищать ее. Встать на ее защиту. Каждый из на», — говорится в речи Байдена.

В конце августа Байден назвал идеологию республиканцев «полуфашизмом». Он призвал американцев голосовать за демократов на выборах в конгресс, «чтобы снова спасти демократию». В Республиканской партии слова Байдена уже назвали жалкими.