Байден назвал идеологию республиканцев «полуфашизмом»
Президент США Джо Байден на предвыборном митинге раскритиковал политику Республиканской партии страны, назвав ее «полуфашизмом». Его слова приводит Associated Press.
Выступая 25 августа в средней школе в штате Мэриленд, Байден призвал американцев голосовать за демократов на выборах в конгресс, «чтобы снова спасти демократию». «Вы должны выбрать, будем ли мы страной, которая движется вперед, или страной, которая движется назад?» — добавил президент.
Он также раскритиковал часть идеологии республиканцев, основанную на идеях экс-президента Дональда Трампа, высказанных в рамках его кампании Make America Great Again (MAGA). «То, что мы видим сейчас, — это либо начало, либо похоронный марш экстремальной философии MAGA. Она похожа на полуфашизм», — заявил Байден. Он пояснил, что уважает консервативных республиканцев, но не уважает республиканцев, придерживающихся идей Трампа.
В Республиканской партии слова Байдена уже назвали жалкими. «Байден вынудил американцев остаться без работы, вверг нашу страну в рецессию, в то время как семьи не могут позволить себе бензин и продукты. Демократов не волнуют страдания американцев — они никогда об этом не заботились», — заявил пресс-секретарь Республиканского национального комитета Нэйтан Брэнд.
Ранее республиканцы обвинили Байдена в чрезмерном отдыхе. Они подсчитали, что с момента вступления в должность в январе 2021 года президент США отдыхал 228 дней.