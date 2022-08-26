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Байден назвал идеологию республиканцев «полуфашизмом»

Байден раскритиковал политику Республиканской партии США, назвав ее «полуфашизмом»
Джо Байден

Джо Байден. Фото: White House / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден на предвыборном митинге раскритиковал политику Республиканской партии страны, назвав ее «полуфашизмом». Его слова приводит Associated Press.

Выступая 25 августа в средней школе в штате Мэриленд, Байден призвал американцев голосовать за демократов на выборах в конгресс, «чтобы снова спасти демократию». «Вы должны выбрать, будем ли мы страной, которая движется вперед, или страной, которая движется назад?» — добавил президент.

Он также раскритиковал часть идеологии республиканцев, основанную на идеях экс-президента Дональда Трампа, высказанных в рамках его кампании Make America Great Again (MAGA). «То, что мы видим сейчас, — это либо начало, либо похоронный марш экстремальной философии MAGA. Она похожа на полуфашизм», — заявил Байден. Он пояснил, что уважает консервативных республиканцев, но не уважает республиканцев, придерживающихся идей Трампа.

В Республиканской партии слова Байдена уже назвали жалкими. «Байден вынудил американцев остаться без работы, вверг нашу страну в рецессию, в то время как семьи не могут позволить себе бензин и продукты. Демократов не волнуют страдания американцев — они никогда об этом не заботились», — заявил пресс-секретарь Республиканского национального комитета Нэйтан Брэнд.

Ранее республиканцы обвинили Байдена в чрезмерном отдыхе. Они подсчитали, что с момента вступления в должность в январе 2021 года президент США отдыхал 228 дней.

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Антон Похиляк
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