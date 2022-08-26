Байден назвал идеологию республиканцев «полуфашизмом»

Байден раскритиковал политику Республиканской партии США, назвав ее «полуфашизмом»

Президент США Джо Байден на предвыборном митинге раскритиковал политику Республиканской партии страны, назвав ее «полуфашизмом». Его слова приводит Associated Press.

Выступая 25 августа в средней школе в штате Мэриленд, Байден призвал американцев голосовать за демократов на выборах в конгресс, «чтобы снова спасти демократию». «Вы должны выбрать, будем ли мы страной, которая движется вперед, или страной, которая движется назад?» — добавил президент.

Он также раскритиковал часть идеологии республиканцев, основанную на идеях экс-президента Дональда Трампа, высказанных в рамках его кампании Make America Great Again (MAGA). «То, что мы видим сейчас, — это либо начало, либо похоронный марш экстремальной философии MAGA. Она похожа на полуфашизм», — заявил Байден. Он пояснил, что уважает консервативных республиканцев, но не уважает республиканцев, придерживающихся идей Трампа.

В Республиканской партии слова Байдена уже назвали жалкими. «Байден вынудил американцев остаться без работы, вверг нашу страну в рецессию, в то время как семьи не могут позволить себе бензин и продукты. Демократов не волнуют страдания американцев — они никогда об этом не заботились», — заявил пресс-секретарь Республиканского национального комитета Нэйтан Брэнд.

Ранее республиканцы обвинили Байдена в чрезмерном отдыхе. Они подсчитали, что с момента вступления в должность в январе 2021 года президент США отдыхал 228 дней.