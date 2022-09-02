Клиент описал неудачную стрижку в салоне фразой «это подло»

TikTok-блогер @jamieaccx описал сделанную ему мастером неровную стрижку фразой «это подло»

Блогер с никнеймом @jamieaccx описал сделанную ему мастером неудачную стрижку фразой «это подло». Соответствующий ролик появился в его TikTok-аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах мужчина продемонстрировал фото желаемой стрижки в виде коротких на висках и удлиненных на макушке и в районе лица прядей. Затем он показал, как выглядит после преображения в салоне. Клиент позировал с неровно срезанными короткими волосами. «Со мной поступили подло», — отметил он.

Видео набрало более 506 тысяч просмотров. В свою очередь зрители посочувствовали юзеру. «Это низко», «Я помолюсь за тебя», «Главное, что они отрастут снова», — прокомментировали они.

В августе сообщалось, что блогерша расплакалась на камеру из-за неудачной стрижки в салоне красоты. Пользовательница сети с никнеймом @rosaamazapan рассказала, что решила вознаградить себя походом в парикмахерскую в честь успешной сдачи экзамена. Однако работа мастера оказалась неудачной, призналась клиентка в слезах. Вначале на размещенных кадрах она показала свою внешность до трансформации — девушка обладала длинными локонами. Затем юзерша продемонстрировала новую прическу — короткие, торчащие в разные стороны пряди.