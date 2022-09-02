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Модель посетила кинофестиваль в Венеции с оголенной грудью

Модель Босконо посетила кинофестиваль в Венеции в прозрачном платье Jean Paul Gaultier

Фото: Kate Green / Getty Images

Итальянская модель Мариякарла Босконо привлекла внимание папарацци откровенным нарядом на 79-м Венецианском кинофестивале. Соответствующие кадры публикует Vogue.

Манекенщица посетила мероприятие в платье люксового бренда Jean Paul Gaultier черного цвета, прозрачная ткань которого демонстрировала ее оголенную грудь. При этом образ знаменитости дополняли бежевый корсет, темные колготки и туфли-лодочки в тон одежды. В качестве украшений она выбрала серьги и браслет с бриллиантами.

Фото: Kate Green / Getty Images

На размещенных папарацци фото видно, что стилисты собрали волосы Босконо в гладкий низкий хвост и сделали необычный макияж: визажисты выбелили брови гостьи фестиваля и нарисовали на ее веках широкую стрелку. В то же время на губы супермодели нанесли нюдовую помаду.

Ранее актриса Джулианна Мур появилась на кинофестивале в Венеции в платье с глубоким декольте. 61-летняя знаменитость пришла на премьеру фильма режиссера Тодда Филда «Тар» в облегающем черном платье бренда Armani, которое оформлено глубоким V-образным декольте.

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Майя Пономаренко
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