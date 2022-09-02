Джулианна Мур появилась на кинофестивале в Венеции в платье с глубоким декольте

Актриса Джулианна Мур появилась на 79-м Венецианском кинофестивале в платье Armani

Американская актриса и писательница Джулианна Мур привлекла внимание фотографов откровенным нарядом на 79-м Венецианском кинофестивале. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

61-летняя знаменитость появилась на премьере фильма режиссера Тодда Филда «Тар». На размещенных снимках Мур позирует в облегающем черном платье бренда Armani, которое оформлено глубоким V-образным декольте. Звезда киноленты «Большой Лебовски» дополнила свой образ серебряным ожерельем и длинными серьгами. Кроме того, визажисты нанесли на глаза Мур бронзовые тени, а на губы — розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, оставили ее волосы прямыми и уложили их назад.

Поклонники восхитились внешним видом актрисы и принялись писать ей комплименты в комментариях под материалом. «Она выглядит совершенно фантастически, образец для подражания», «Она ошеломительная, и это не лесть», «Мне бы так выглядеть в 61, как Джулианна», «Вот так выглядит сияние и изящное старение», «61? Не могу в это поверить!» — высказывались они.

В августе Джулианна Мур показала лицо без косметики на новом фото в купальнике. Знаменитость поделилась в соцсетях снимком, на котором она позирует перед камерой в слитном комплекте коричневого цвета с разрезом на груди, части которого соединены сеткой.