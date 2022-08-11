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61-летняя Джулианна Мур показала лицо без макияжа на фото в купальнике

61-летняя актриса Джулианна Мур показала лицо без косметики на фото в купальнике

Фото: @juliannemoore

Американская актриса и писательница Джулианна Мур показала лицо без косметики на новом фото в купальнике. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Так, 61-летняя знаменитость поделилась в сторис снимком, на котором она предстала перед камерой в слитном комплекте коричневого цвета с разрезом на груди, части которого соединены сеткой. Кроме того, звезда киноленты «Голодные игры» дополнила свой образ солнцезащитными очками.

При этом на кадре видно, что на лице актрисы отсутствует макияж, а свои волосы она распустила, уложив в небрежную прическу.

В июне Джулианна Мур отправилась на свидание с мужем американским режиссером Бартом Фрейндлихом без макияжа и вызвала споры в сети. Папарацци запечатлели актрису в футболке и брюках черного цвета, белых кроссовках и с объемной сумкой из кожи. При этом на фото видно, что на ее лице полностью отсутствует косметика. Многие поклонники оказались озадачены внешним видом звезды, отметив, что она сильно постарела.

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Мария Винар
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61-летняя Джулианна Мур показала лицо без макияжа на фото в купальнике
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