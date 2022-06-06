61-летняя Джулианна Мур появилась на публике без макияжа и вызвала споры в сети

Актриса Джулианна Мур отправилась на свидание с мужем без макияжа и вызвала споры в сети

Американская актриса и писательница Джулианна Мур появилась на публике без макияжа и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились в Daily Mail.

61-летняя знаменитость отправилась на свидание с 52-летним мужем, американским режиссером Бартом Фрейндлихом: пара была замечена у итальянского ресторана в районе Гринвич на Манхэттене. Папарацци запечатлели актрису в футболке и брюках черного цвета, белых кроссовках и с объемной сумкой из кожи. При этом на фото видно, что на ее лице полностью отсутствует макияж.

Поклонники были озадачены внешним видом звезды. «Накрась губы и брови, подружка! Пожалуйста», «Без макияжа спугнет любого», «Выглядит совершенно иначе, чем на красных дорожках», «Забыла взять с собой косметичку», «Сильно постарела», — высказывались они.

Некоторые фанаты оценили естественную красоту знаменитости. «Нестареющая красота!», «Счастливая и красивая», «Прекрасна в любом виде», «Как же ее мужу повезло», «Естественность ей к лицу», — писали юзеры.

Ранее Джулианну Мур раскритиковали в сети за наряд с глубоким декольте. Звезда фильма «Большой Лебовски» посетила красную дорожку ежегодного кинофестиваля в Каннах в атласном черном платье бренда Bottega Veneta с оголяющим грудь верхом.