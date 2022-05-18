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61-летняя Джулианна Мур вышла в свет в платье с декольте и вызвала споры в сети

Актриса Джулианна Мур посетила Канны в платье с глубоким декольте и вызвала споры в сети

Фото: Lionel Guericolas / globallookpress.com

Американская актриса и писательница Джулианна Мур вышла в свет в наряде с глубоким декольте и вызвала споры в сети. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

61-летняя знаменитость посетила красную дорожку ежегодного кинофестиваля в Каннах в атласном черном платье с оголяющим грудь верхом бренда Bottega Veneta. Стилисты дополнили образ Мур ожерельем из изумрудов, а визажисты сделали акцент на распущенные волосы и макияж в бронзовых тонах.

Не все поклонники оценили наряд звезды. «Платье не подходит! Почему никто не занимался пошивом? Тогда бы оно смотрелось отлично», «Надеюсь, ей много заплатили за то, чтобы она надела это платье», «Она потрясающая женщина, особенно для своего возраста, но это платье ужасно», «Это платье портит ее осанку. От него нужно избавиться», «Из-за фасона она выглядит ниже, а грудь как будто опущена вниз», «Не очень удачное платье», «Красотка, но макияж и платье не очень симпатичные», — рассказали они.

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Однако были и те, кто по достоинству оценил внешний вид Мур. «Безумно красивое ожерелье», «Она великолепна», «Лицо ангела», «Платье плохо сидит, но колье красивое, и она выглядит совершенно фантастически», «Как, черт возьми, ее кожа выглядит так потрясающе в 61 год!» — поддержали актрису юзеры.

В апреле американская актриса Шэрон Стоун снялась в костюме с кружевным бюстгальтером для рекламной кампании бренда Dolce&Gabbana и взволновала поклонников. 64-летняя знаменитость предстала перед камерой в черном платье-футляре с глубоким декольте и разрезом до бедра. При этом на кадрах под ее нарядом видно полупрозрачное нижнее белье. Звезда позировала на площади в Венеции в окружении мужчин-моделей в смокингах.

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Мария Винар
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