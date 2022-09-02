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Скорая сбила школьницу на пешеходном переходе в Москве и попала на видео

Машина скорой помощи сбила 10-летнюю школьницу на пешеходном переходе в Москве
СюжетДТП в Москве:

Водитель скорой помощи сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе в Москве. Момент ДТП засняла на видеорегистратор ехавшая навстречу машина. Запись опубликована в группе о столичных ЧП во «ВКонтакте».

Авария произошла днем 1 сентября. У медиков были включены сирена и сигнальные маячки, и они ехали на большой скорости.

На записи видно, что школьница шла по пешеходному переходу с двумя другими девочками, но те были немного впереди, поэтому их машина не зацепила. От удара ребенок отлетел на несколько метров. Девочку с травмами увезли в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу.

1 сентября под Москвой мусоровоз сбил двух детей трех и пяти лет, которые без матери переходили дорогу. В результате ДТП трехлетний ребенок погиб, а пятилетняя девочка попала в больницу.

Евгения Куликова
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