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Сообщение о побеге заключенных из ИК в Хабаровском крае оказалось недостоверным

Сообщение о побеге двух заключенных из колонии в Хабаровском крае оказалось недостоверным

Фото: Вячеслав Реутов / РИА Новости

Сообщение о том, что из исправительной колонии (ИК) №7 сбежали двое заключенных, оказалось недостоверным.

В начале сентября в социальных сетях и Telegram-каналах стало распространяться сообщение о побеге двух заключенных из колонии в Хабаровском крае. Одна из таких публикаций появилась в соцсети «Одноклассники».

В посте приводится фотография ориентировки на заключенных, совершивших побег. Утверждается, что Вадим Сидоренко и Артем Иванов, отбывавшие наказание в исправительной колонии № 7 в Комсомольске-на-Амуре, совершили нападение на часового по охране объекта, нанесли ему многочисленные ранения, завладели автоматическим оружием с 60 патронами и сбежали с территории исправительного учреждения в неизвестном направлении.

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1 сентября на городском сервере Комсомольска-на-Амуре komcity.ru, который поддерживается редакцией еженедельника «Наш город», был опубликован материал с опровержением данных о побеге двух заключенных. Отмечается, что это легенда проводимых в городе учений.

В тот же день в Telegram-канале Komsagram, публикующем новости Комсомольска-на-Амуре, появился комментарий местного жителя по имени Егор, который заявил, что в учебной ориентировке были использованы его фотографии. Он добавил, что не давал разрешения на использование своих снимков.

В разговоре с изданием «КП - Хабаровск» пресс-служба краевого управления Федеральной службы исполнения наказания подтвердила, что ориентировка была сделана в учебных целях.

Руководитель пресс-службы Дмитрий Баданин также прокомментировал появление в ориентировке снимков горожанина, который не был осужден и не находился в исправительном учреждении. По его словам, в ведомстве не знают, как фото мужчины оказались в учебных ориентировках. «Для нас это тоже стало сюрпризом. Их составляли не мы», — сказал он.

В УМВД по Хабаровскому краю сообщили, что по факту распространения персональных данных жителя Комсомольска-на-Амуре проводится проверка.

Информация о побеге заключенных в Хабаровском крае не получила распространения в СМИ. Опровержение, помимо «КП - Хабаровска» и komcity.ru, также выпустило местное издание okaygorod.com.

В социальных сетях тоже чаще можно встретить посты, опровергающие информацию о побеге осужденных, например, в сообществах Komsagram (41,1 тысячи подписчиков) и «Новости Комсомольска-на-Амуре» (27,2 тысячи подписчиков) соцсети «ВКонтакте».

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Олег Давыдов
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