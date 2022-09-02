Ценам предрекли рекордный рост после введения «потолка» на российскую нефть

Аналитик Юшков заявил о риске рекордного роста цен на нефть из-за введения «потолка»

В случае, если государства согласятся поддержать антироссийские санкции в виде введения «потолка» цен на российскую нефть, цены рекордно вырастут до 150-200 долларов за баррель из-за создания дефицита на мировом рынке. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Министры финансов стран «Большой семерки» договорились об установлении «потолка» цен на российскую нефть, сообщила в Twitter журналист Sky News Тамара Коэн. «Министры финансов G7 согласились установить потолок цены на российскую нефть в ходе видеоконференции», — написала Коэн.

«Позиция России состоит в том, что она просто перестанет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые присоединятся к этим, по сути, санкциям, — сказал Юшков. — В целом это правильно. Сейчас с азиатскими потребителями мы готовы обсуждать скидки, объемы поставок, предоставление различных бонусов. Но если они присоединятся, нефть просто перестанет поставляться, что усугубит дефицит. Это даст рост цен до 150-200 долларов за баррель любой нефти».

Азиатский рынок, по словам аналитика, находится в колеблющемся состоянии: ЕС призывает их присоединиться к установлению «потолка», но Россия предупреждает о неизбежном росте цен в таком случае. Дальше, как считает Юшков, вопрос будет заключаться только в самостоятельности азиатских государств и их способности идти против позиции Запада.

«Потолок цен устанавливается западными странами. Но они и так либо не покупают российскую нефть, либо планируют от нее отказаться в скором времени. Поэтому, по сути, покупать у России с новым потолком будут именно азиатские страны. Япония и Южная Корея, скорее всего, согласятся на эти меры из-за отсутствия самостоятельности в политическом плане. А Индия, Китай и ряд стран Восточной Азии будут и дальше торговать в рамках двусторонних договоренностей», — считает Юшков.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявляли, что Россия не будет сотрудничать со странами, установившими предельный уровень цен на ее нефть, и найдет другие рынки сбыта.