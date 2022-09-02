В России в очередной раз продлили ограничения на полеты на юге страны

Росавиация продлила режим ограничений полетов в 11 аэропортов юга России до 10 сентября

Росавиация в очередной раз продлила режим ограничений полетов в южные и центральные регионы России до 10 сентября 2022 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Запрет на выполнение рейсов распространяется на 11 российских аэропортов: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Авиакомпаниям порекомендовали организовывать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя авиагавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее, 30 августа, российские авиакомпании начали использовать дополнительный воздушный коридор, позволяющий сокращать время полетов из Москвы в Сочи и Турцию. Остальные рейсы по-прежнему выполняются через воздушное пространство Казахстана.