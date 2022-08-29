Российским авиакомпаниям разрешили выполнять «короткие» рейсы в Сочи и Турцию

РБК: российским авиакомпаниям разрешили выполнять 15 «коротких» рейсов в Сочи и Турцию

Российские авиакомпании с 30 августа начнут использовать дополнительный воздушный коридор, позволяющий сокращать время полетов из Москвы в Сочи и Турцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

На совещании в Госкорпорации по организации воздушного движения перевозчикам разъяснили, что дополнительный коридор предполагает не более 15 рейсов в час в обе стороны. По словам источников, использовать коридор разрешено только авиакомпаниям, выполняющим рейсы из Москвы в Сочи и аэропорты Турции, и обратно. Остальные рейсы по прежнему будут осуществляться через воздушное пространство Казахстана.

Ранее сообщалось, что российским авиакомпаниям с 30 августа разрешили выполнять «спрямленные» полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства. Прямой маршрут сократит время в пути до Сочи ориентировочно на 30–35 минут.