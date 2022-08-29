Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Российским авиакомпаниям разрешили выполнять «короткие» рейсы в Сочи и Турцию

РБК: российским авиакомпаниям разрешили выполнять 15 «коротких» рейсов в Сочи и Турцию

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российские авиакомпании с 30 августа начнут использовать дополнительный воздушный коридор, позволяющий сокращать время полетов из Москвы в Сочи и Турцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

На совещании в Госкорпорации по организации воздушного движения перевозчикам разъяснили, что дополнительный коридор предполагает не более 15 рейсов в час в обе стороны. По словам источников, использовать коридор разрешено только авиакомпаниям, выполняющим рейсы из Москвы в Сочи и аэропорты Турции, и обратно. Остальные рейсы по прежнему будут осуществляться через воздушное пространство Казахстана.

Ранее сообщалось, что российским авиакомпаниям с 30 августа разрешили выполнять «спрямленные» полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства. Прямой маршрут сократит время в пути до Сочи ориентировочно на 30–35 минут.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Военные США допустили обстрелы у Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Тимановская получила гражданство Польши
МАГАТЭ уличила Иран в обогащении урана
Херсонские власти назвали последствия обстрела Каховской ГЭС для Украины
ВСУ нанесли ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС
Иракский политик объявил голодовку
Норвегию обвинили в энергетическом подрыве Европы
Эстония задумала запретить россиянам покупать недвижимость в стране
Психолог объяснил один из способов формирования стереотипов
Российский шоумен заменил Маслякова на посту ведущего фестиваля КВН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.