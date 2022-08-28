Авиакомпании России будут выполнять полеты в Сочи через закрытое воздушное пространство

Российским авиакомпаниям разрешили выполнять «спрямленные» полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства с 30 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний.

При этом режим ограничения полетов в 11 аэропортах России продлили до 4 сентября. Прямой маршрут сократит время в пути до Сочи ориентировочно на 30-35 минут.

«Авиакомпании смогут выполнять "спрямленные" полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны с 30 августа, в понедельник состоится совещание-разъяснение по полетам для авиакомпаний», — заявил источник агентства.

Ранее Росавиация снова продлила режим ограничения полетов в южные и центральные регионы страны до 4 сентября 2022 года. Запрет на выполнение рейсов распространяется на 11 российских аэропортов: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

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