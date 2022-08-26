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В России снова продлили режим ограничений полетов в аэропорты на юге страны

Росавиация продлила режим ограничений полетов на юге страны до 4 сентября

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Росавиация снова продлила режим ограничения полетов в южные и центральные регионы страны до 4 сентября 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Запрет на выполнение рейсов распространяется на 11 российских аэропортов: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

В штатном режиме работают авиагавани Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и Волгограда.

Ранее, 11 августа, российская транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» запустила еще один дополнительный поезд по маршруту КерчьМосква. Время в пути составляет чуть больше 38 часов. Поезд следует через Тамань, Ростов-на-Дону, Воронеж, Липецк и Тулу.

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Мария Гейн
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