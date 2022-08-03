Для россиян запустят еще один дополнительный поезд в Крым

«Гранд Сервис Экспресс» запустит дополнительный поезд из Керчи в Москву 11 августа

Российская транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» анонсировала запуск еще одного дополнительного поезда по маршруту Керчь — Москва с 11 августа. Об этом сообщается в пресс-релизе перевозчика, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Поезд номер 587/588 будет отправляться через день со станции Керчь Южная Новый Парк в 01:50 по местному времени и прибывать на Киевский вокзал Москвы в 15:55 на следующий день. Время в пути составит чуть больше 38 часов. Поезд проследует через Тамань, Ростов-на-Дону, Воронеж, Липецк и Тулу.

Составы по обратному маршруту Москва — Керчь будут отправляться в 00:40 и прибывать через день в 21:20. Дорога займет более 44 часов.

Стоимость билетов в плацкартном вагоне составляет 4,2 тысячи рублей, проезд в купейном вагоне обойдется в 7,2 тысячи рублей на нижней полке и в 8,7 тысячи — на верхней полке.

Ранее председатель Союза пассажиров Кирилл Янков назвал экстремальный способ добраться до курортов Крыма из-за закрытия аэропортов. По его словам, поехать в Крым можно через районы Херсонской или Запорожской областей. При этом он отметил, что данным маршрутом в настоящее время пользоваться опасно из-за сложившейся ситуации в регионе.