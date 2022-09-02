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Среда обитания

Британцам пообещали перекрыть доступ к молоку в знак протеста

Активисты Animal Rebellion пообещали перекрыть доступ в молочные отделы магазинов Британии

Фото: Phil Noble / Reuters

Активисты движения Animal Rebellion, выступающие за спасение животных и климата, пообещали в знак протеста оставить часть британских покупателей без молока, перекрыв им доступ к отделам магазинов с продукцией. Об этом сообщает The Guardian.

Участники движения заявили, что устроят акцию протеста 3 сентября в супермаркетах в пяти британских городах. По их словам, они собрали более 40 тысяч фунтов стерлингов в качестве пожертвований на проведение акции против поставок молока. Таким образом активисты потребовали от властей поддержать переход на питание на растительной основе и освободить земли, используемые в качестве пастбищ.

В Animal Rebellion отметили, что знают о последствиях и готовы к арестам, а также заранее принесли извинения за возможные перебои с поставками.

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«Мы заранее объявляем о своих намерениях, чтобы британская общественность подготовилась к перебоям в поставках молока в сентябре. Мы приносим свои извинения за любые неудобства, которые может вызвать акция, но правительство ввергает каждого из нас в бедность, нищету, климатический и экологический коллапс. Мы не можем сидеть сложа руки и позволить, чтобы это произошло», — заявили активисты.

Некоторые поставщики выразили обеспокоенность предстоящей акцией. По их словам, протест может привести к перебоям в доставке продуктов потребителям и будет бесполезен в нынешней кризисной ситуации.

В июле активисты организации Just Stop Oil («Просто прекратите добывать нефть») в знак протеста приклеили себя к знаменитой картине «Телега для сена» английского художника Констебла в Лондонской национальной галерее. Таким способом они хотели выразить недовольство одобрением нефтегазовых проектов.

Нина Ташевская
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