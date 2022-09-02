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Россияне резко перестали интересоваться одним типом жилья

НОСТРОЙ: число сделок на рынке новостроек России снизилось в четыре раза

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

По итогам второго квартала 2022 года число сделок на первичном рынке жилья снизилось в четыре раза относительно первого квартала. О том, что россияне резко потеряли интерес к одному типу жилья, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова.

По данным Росреестра, во втором квартале было заключено 105,8 тысячи договоров долевого участи (ДДУ) на жилые помещения — в первом квартале было оформлено 418,5 тысячи таких сделок. Количество всех сделок с недвижимостью во втором квартале составило 1,5 миллиона, в то время как в первом — 4,1 миллиона.

Глушков отметил, что в некоторых регионах разница заметнее. Например, в Брянской области количество сделок с первичной недвижимостью сократилось почти в семь раз, до 272 ДДУ, а в Костромской области показатель упал в пять раз, до 145 договоров.

Ранее в сентябре заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов спрогнозировал, что цены на новостройки перестанут расти к началу 2023 года. При этом эксперт не ожидает обвала рынка. По его словам, вероятное снижение ключевой ставки в дальнейшем поддержит российских девелоперов и сделает ипотеку более доступной.

Александра Качан
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