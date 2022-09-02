Предсказано будущее цен на новостройки

Зампредседателя правления Сбербанка Попов: цены на новостройки перестанут расти

Новостройки в России перестанут дорожать. Такую динамику роста цен на новое жилье предсказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, его слова передает РИА Новости.

«Мы ориентируемся на то, что рост цен на новостройки, который мы видели в 2020-2021 годах, сойдет на нет, и стоимость жилья будет зафиксирована более-менее на действующем уровне минимум до начала 2023 года», — заявил Попов. Он добавил, что по итогам первого полугодия было зафиксировано небольшое падение стоимости жилья.

Несмотря на вероятное снижение цен на новостройки, обвала рынка не ожидается. Попов не исключил дальнейшего снижения ключевой ставки, что поможет экономике девелоперских проектов и сделает более доступной ипотеку для граждан. «При этом предложение на рынке новостроек остается прежним, не падает, и эти два фактора вместе как раз говорят в пользу стабильных прогнозов, без поводов для паники», — заключил эксперт.

Ранее в августе россиян предупредили о росте цен на недвижимость. Руководитель агентства недвижимости Светлана Наумова заявила, что до конца года 2022 года стоимость жилья увеличится до 10 процентов.