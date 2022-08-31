Риелтор предупредила о росте цен на недвижимость до конца года

Риелтор Наумова: цены на недвижимость в России увеличатся до десяти процентов к концу года

Риелтор, руководитель агентства недвижимости Светлана Наумова заявила, что цены на недвижимость будут расти на два-три процента в месяц до конца текущего года. Согласно ее прогнозу, стоимость объектов в новостройке вырастет до десяти процентов до декабря. В разговоре с «Лентой.ру» специалист посоветовала поторопиться с решением покупки квартиры или дома.

Тенденции рынка

«За несколько прошлых лет мы наблюдали бешеный рост цен на все виды недвижимости. Среднестатистическим российским семьям стало намного тяжелее приобрести дом или квартиру», — сказала Наумова.

Специалист указала, что инвесторы и строительные компании в этот период начали необоснованно повышать цены. Государство, в свою очередь, стало вводить субсидированные ставки, льготные ипотеки и другие меры поддержки вроде увеличения материнского капитала.

В первом квартале 2022 года рынок недвижимости буквально замер. Из-за политических событий россияне затаили дыхание, не торопясь совершать какие-то сделки. Массово снимались с продажи объекты на вторичном рынке. А инвесторы и застройщики тут же воспользовались ситуацией, чтобы снова повысить цены Светлана Наумова риелтор

«Аргументировали это ростом курса валют. Вот только, когда курс доллара упал, цены уже не понизили. Негативно на покупательском спросе отразилось и повышение ипотечных ставок до 22–25 процентов», — заявила риелтор.

По ее словам, сейчас можно говорить о стабилизации ситуации на рынке недвижимости. Несмотря на все трудности, сложную экономическую и политическую ситуацию в стране, рынок недвижимости неизбежно нормализуется, поскольку покупка жилплощади — всегда актуальный вопрос, подчеркнула Наумова.

Государство также прикладывает усилия для стабилизации рынка недвижимости, отметила специалист. «Центробанк снизил ключевую ставку с рекордных 20 процентов до 9,5 процента. Это позволяет всем российским банкам постепенно вернуть выгодные условия на ипотеку для населения. Причем самые выгодные условия показывает именно первичный рынок. Ипотечные ставки на квартиру в новостройке на данный момент составляют от двух до семи процентов. Поэтому количество продаж новостроек стабильно растет каждый месяц, начиная с мая этого года. И оно будет продолжать расти», — спрогнозировала эксперт.

Как изменятся цены к концу года

«Возвращая хорошие условия для функционирования рынка, государство стимулирует и рост цен. На это влияют такие факторы, как снижение ипотечных ставок и повышение спроса на недвижимость. И когда спрос на любой товар растет, начинает расти и его цена. То же самое происходит и на рынке недвижимости», — сообщила Наумова.

Она подчеркнула, что рост не будет резким. Максимум два-три процента в месяц. «Для недвижимости это вполне нормальный рост с учетом инфляции и повышения покупательской способности населения», — сочла эксперт.

По ее словам, стоимость жилья в новостройках к концу года вырастет до десяти процентов. «Но меры государственного регулирования не постоянны, и уже завтра этой возможности может не быть. Если вам нужна недвижимость, используйте момент, пока цены на жилье не выросли. К тому же, сейчас вы можете купить квартиру в новостройке по сниженной процентной ставке и воспользоваться многими субсидиями», — сказала риелтор.

На рынке вторичной недвижимости цены до конца года также вырастут, считает специалист.

Как показывает практика, тенденции на стоимость жилья задает именно первичный рынок, где цены регулируют застройщики. Но когда стоимость новостройки растет, квартиры во вторичном секторе тоже начинают дорожать Светлана Наумова риелтор

Ранее россиян предупредили, что они могут лишиться недвижимости в нескольких странах Европы, среди которых есть Польша, Латвия и Франция, из-за проблем с оплатой коммунальных услуг. О рисках остаться без зарубежного имущества сообщили эксперты из риелторских агентств.