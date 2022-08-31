Россиян предупредили о риске лишиться недвижимости в нескольких странах Европы

Риелторы предупредили, что россияне могут лишиться недвижимости в Польше, Латвии и Франции

Россияне могут лишиться недвижимости в нескольких странах Европы, среди которых Польша, Латвия и Франция, из-за проблем с оплатой коммунальных услуг. О рисках остаться без зарубежного имущества предупредили эксперты из риелторских агентств, пишет РИА Новости.

Ранее вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар заявил, что россияне, владеющие недвижимостью в прибалтийской республике, могут ее потерять из-за визового запрета и долгов по коммунальным услугам из-за санкций. Невозможной оплата счетов стала после того, как эстонские банки перестали принимать платежи из России.

По прогнозам партнера Intermark Real Estate Ирины Мошевой, с аналогичными проблемами в ближайшее время могут столкнуться собственники жилья в Литве и Латвии, так как эти государства не только ограничили въезд для россиян, но и вводят другие меры. Так, Рига решила не продлевать действие вида на жительство гражданам России. С учетом невозможности использовать отечественные карты в зарубежных странах, ситуация может привести к накоплению долгов и налогов, что грозит в дальнейшем потерей недвижимости, предположила эксперт.

Мошева отметила, что ради решения проблемы часть россиян оформляют банковские карты в Турции, Армении и Казахстане — в этих странах пока нет жестких ограничений на открытие счетов в местных банках. Кроме того, некоторые владельцы недвижимости заключают соглашения напрямую с управляющими компаниями по оплате коммунальных платежей и присмотром за жильем.

«Те, у кого близится срок окончания вида на жительство, также рассматривают получение второго паспорта через покупку гражданства за инвестиции. На сегодняшний день наиболее популярными странами выглядят Вануату, Черногория, Гренада и Турция», — рассказала Мошева.

Гендиректор Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская предупредила, что, помимо стран Прибалтики, риски существуют для владельцев недвижимости во Франции, Италии и Испании. По словам эксперта, этому способствуют быстро растущие цены на оплату коммунальных услуг, а во многих случаях ситуацию усугубляет невозможность пользоваться даже открытыми счетами. Пока собственники такого жилья из России оплачивают счета через банки третьих стран или с помощью знакомых.

Гендиректор Tweed Ирина Могилатова также указала на проблемы с владением недвижимостью в Польше, Чехии и Болгарии. «Думаю, в ближайшее время россиянам придется всерьез задуматься о продаже недвижимости. При этом нужно быть готовым не только к предоставлению большого дисконта по причине безвыходности положения, но и решению вопросов с выводом средств», — предположила специалистка.

29 августа специалист по международному праву Дмитрий Лабин предложил россиянам продать иностранную недвижимость, чтобы избежать вынужденной ее потери. Кроме того, эксперт подчеркнул, что обладать жильем за границей гораздо сложнее и опаснее, чем в родной стране, — могут возникать различные юридические риски, повышающие вероятность утраты имущества.