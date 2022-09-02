Найден способ спасти планету от токсичных автопокрышек

Bloomberg: британский стартап создал устройство для улавливания токсичной пыли от шин

Британский стартап Tire Collective нашел способ спасти планету от связанных со старыми автомобильными шинами выбросов. Компания создала устройство, способное улавливать токсичную пыль от покрышек, пишет Bloomberg.

Разработчики технологии рассчитывают, что в будущем она поможет снизить негативное влияние на окружающую среду от транспорта, в том числе — от электромобилей. Во время испытания устройства в лаборатории оно было способно улавливать 60 процентов выбросов от шин в атмосферу. Затем компания начала тестировать разработку на фургонах доставки в Лондоне — в условиях реальной эксплуатации способность к поглощению резиновых микрочастиц снизилась до 20 процентов.

В перспективе Tire Collective планирует постепенно модернизировать автобусные парки и автомобили курьерских служб, а затем добиться встраивания своей системы в новые электрокары. Ожидается, что заполненные выбросами от шин картриджи можно будет опорожнить в пунктах сбора в рамках обычного техобслуживания.

Ранее независимая компания Emission Analytics выяснила, что при износе автомобильные покрышки выделяют в атмосферу в две тысячи больше вредных частиц, чем выхлопы транспортных средств. Это свойство делает электромобили такими же опасными для планеты, как и машины на двигателях внутреннего сгорания.