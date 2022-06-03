Автомобильные шины оказались в тысячи раз токсичнее выхлопов

Emission Analytics: автомобильные шины загрязняют воздух в 2 тысячи раз больше выхлопов

Автомобильные покрышки оказались неожиданно токсичными для окружающей среды — при износе они выделяют в атмосферу в две тысячи больше вредных частиц, чем выхлопы транспортных средств. Такие данные приводит независимая компания Emission Analytics, пишет The Guardian.

Специалисты провели ряд испытаний и выяснили, что за каждый километр пробега в воздух попадает более одной тонны ультрадисперсных частиц. При этом специалисты уточнили, что частицы размером менее 23 нанометров трудно измерить и в настоящее время они не регулируются ни в Евросоюзе, ни в США.

Кроме того, негативное воздействие на атмосферу от покрышек увеличивается пропорционально весу автомобиля. Из этого следует, что электромобили тоже наносят ощутимый вред планете — обычно они весят больше аналогичных машин с двигателями внутреннего сгорания.

По оценкам представителя Emission Analytics Ника Молдена, ежегодно в США и Европе в окружающую среду выделяется до 300 тысяч тонн шинной резины. Уменьшить вред для планеты от транспорта, по мнению эксперта, поможет отказ от покрышек с наибольшим содержанием токсичных веществ.

Ранее в Великобритании появились «уничтожители шин», которые начали бороться с вредным воздействием автомобилей на планету при помощи чечевицы. С помощью бобового экоактивисты стали зажимать ниппель, чтобы спустить колеса, — так они хотят помешать передвижению на машинах, вносящих значительный вклад в изменение климата и загрязнение окружающей среды.