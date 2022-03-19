В Великобритании стали бороться с автомобилистами при помощи чечевицы

Британские экоактивисты стали спускать колеса у внедорожников с помощью чечевицы

В Великобритании появились «уничтожители шин», которые стали бороться с автомобилистами при помощи чечевицы. С помощью бобового экоактивисты зажимают ниппель, чтобы спустить колеса: так они хотят помешать передвижению на машинах, вносящих значительный вклад в изменение климата и загрязнение окружающей среды. Об этом сообщает The Guardian.

Основатели движения утверждают, что внедорожники загрязняют окружающую среду сильнее и выбрасывают в атмосферу больше углекислого газа, чем автомобили меньшего размера. Кроме того, они провоцируют развитие смертельно опасных заболеваний — рака, сердечных приступов, патологий дыхательных путей.

В социальных сетях движения «уничтожителей шин» даются рекомендации о том, какие машины стоит выводить из строя и как это сделать. В число «мишеней» попали автомобили марок Land Rover, Jeep, Toyota, а также электромобили, так как основатели движения считают, что металлов, необходимых для их производства, не хватит для того, чтобы заменить ими все машины с двигателями внутреннего сгорания. После того, как колеса будут сдуты, активистам советуют прикрепить на лобовое стекло автомобиля листовку со ссылкой на сайт организации и описанием того, какой вред окружающей среде наносят внедорожники.

О первых случаях вывода шин из строя «уничтожителями» стало известно в Великобритании начале марта. Позже к движению присоединились и в США. Точное число участников неизвестно, однако экоактивисты смогли примерно оценить масштабы по гневным электронным письмам от владельцев внедорожников. На данный момент известно о порче нескольких сотен автомобилей.

Британские экоактивисты отметили, что реакция общественности была более доброжелательной, чем они ожидали. Часть людей выразила им солидарность и попросила перевести текст с листовок на французский, итальянский и немецкий языки.

«Мы получаем множество электронных писем от водителей внедорожников в тех частях страны, где никто не рассказывал нам о том, что совершает это действие. Так что, вероятно, многие из них происходят без нашего ведома», — сообщили «уничтожители шин». Они отметили, что пока к ним не поступала информация об арестах или других инцидентах.

Внедорожники были вторым по величине фактором увеличения мировых выбросов углекислого газа с 2010 по 2018 год. Ежегодно они выбрасывают в атмосферу 700 мегатонн углерода, что соответствует объему производства в Великобритании и Нидерландов вместе взятых.