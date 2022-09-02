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В Энергодаре сообщили о продолжении обстрелов города ВСУ после визита МАГАТЭ

Глава администрации Энергодара Волга заявил, что ВСУ обстреляли ТЭС и паромную переправу

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили обстрел Энергодара вечером 1 сентября, когда большая часть членов делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинула город. Об этом сообщил глава администрации города Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, пока специалисты находились с визитом на Запорожской АЭС, украинские военные обстреляли тепловую электростанцию (ТЭС) и паромную переправу.

«Вчера, уже во время приезда и нахождения миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной станции, во время рабочего визита, украинские ВСУ нанесли удар по тепловой электростанции, два непосредственно удара по паромной переправе, которая тоже находится на территории ТЭС», — уточнил Волга, добавив, что после отъезда большей части делегации украинские военные нанесли еще три огневых поражения по территории города.

Сейчас, заверил Волга, в Энергодаре относительно спокойно.

Ранее стало известно, что снаряды ВСУ попали в детский парк и музыкальную школу, в результате чего повредился фасад здания, были выбиты окна и дверь. Кроме того, военные атаковали центр Энергодара, а именно парковую зону.

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Варвара Кошечкина
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