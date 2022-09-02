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Стало известно об ударах ВСУ по Энергодару во время визита МАГАТЭ

Глава Энергодара Волга сообщил, что ВСУ нанесли 3 удара по городу во время визита МАГАТЭ

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Стало известно об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Энергодару во время визита делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил глава администрации города Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24».

«Уже вечером, после отъезда миссии с АЭС, но сотрудники миссии остались у нас в городе, находились здесь, все слышали и видели, было нанесено еще три удара по территории города», — рассказал глава населенного пункта.

По его словам, снаряды попали в детский парк и музыкальную школу, в результате чего повредился фасад здания, были выбиты окна и дверь. Кроме того, ВСУ атаковали центр города, а именно парковую зону.

Ранее член главного совета областной администрации Владимир Рогов предостерег Украину от новых попыток захватить атомную станцию. Он объяснил, что новые попытки захватить ЗАЭС будут жестко подавлены. «Эффект неожиданности со стороны украинских войск утерян», — сказал он.

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Алевтина Запольская
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