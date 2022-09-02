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Украину предостерегли от новых попыток захватить Запорожскую АЭС

Член администрации Запорожья Рогов предостерег Украину от новых попыток захватить ЗАЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предостерег Украину от новых попыток захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рогова, новые попытки захватить Запорожскую АЭС будут жестко пресечены. «Эффект неожиданности со стороны украинских войск утерян», — добавил он.

Ранее Минобороны России заявило, что Киев заранее подготовил план по отправке украинских диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов Запорожской АЭС в день прибытия миссии МАГАТЭ. В ведомстве отметили, что в случае успешной реализации плана делегация стала бы «живым щитом» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Марина Совина
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