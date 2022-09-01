Минобороны указало на подготовку провокации ВСУ перед визитом МАГАТЭ

Минобороны России указало на подготовку Киевом провокации ВСУ перед визитом МАГАТЭ на ЗАЭС

Киев заранее подготовил план по отправке украинских диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов Запорожской АЭС в день прибытия миссии МАГАТЭ. На это указало Минобороны России, сообщает РИА Новости.

Как заявили в ведомстве, развязанные в день визита экспертов МАГАТЭ артиллерийские обстрелы ВСУ Запорожской АЭС «не оставляют никаких сомнений в заблаговременной подготовке режимом Зеленского данной военной провокации». В Минобороны отметили, что в случае успешной реализации плана делегация МАГАТЭ стала бы «живым щитом» ВСУ.

Ранее Минобороны России заподозрило, что «гробовое» молчание со стороны всех западных спонсоров Киева подтверждает их участие в подготовке провокаций на Запорожской АЭС перед приездом миссии МАГАТЭ.

1 сентября миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС в контролируемом Россией городе Энергодар. Ее глава Гросси указал, что миссия знает о «повышенной военной активности в этом районе», но продолжает выполнять свой план по посещению объекта и встрече с персоналом.