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Минобороны указало на подготовку провокации ВСУ перед визитом МАГАТЭ

Минобороны России указало на подготовку Киевом провокации ВСУ перед визитом МАГАТЭ на ЗАЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Киев заранее подготовил план по отправке украинских диверсионных групп и организации артиллерийских обстрелов Запорожской АЭС в день прибытия миссии МАГАТЭ. На это указало Минобороны России, сообщает РИА Новости.

Как заявили в ведомстве, развязанные в день визита экспертов МАГАТЭ артиллерийские обстрелы ВСУ Запорожской АЭС «не оставляют никаких сомнений в заблаговременной подготовке режимом Зеленского данной военной провокации». В Минобороны отметили, что в случае успешной реализации плана делегация МАГАТЭ стала бы «живым щитом» ВСУ.

Ранее Минобороны России заподозрило, что «гробовое» молчание со стороны всех западных спонсоров Киева подтверждает их участие в подготовке провокаций на Запорожской АЭС перед приездом миссии МАГАТЭ.

1 сентября миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС в контролируемом Россией городе Энергодар. Ее глава Гросси указал, что миссия знает о «повышенной военной активности в этом районе», но продолжает выполнять свой план по посещению объекта и встрече с персоналом.

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Марина Совина
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