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Минобороны заподозрило Запад в помощи киевским властям в провокациях на ЗАЭС

МО заявило, что молчание Запада подтверждает их участие в киевских провокациях на ЗАЭС

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

«Гробовое» молчание со стороны всех западных спонсоров Киева подтверждает их участие в подготовке провокаций на Запорожской АЭС перед приездом миссии МАГАТЭ. С таким подозрением выступили в Минобороны (МО) России в четверг, 1 сентября, передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что развязанные киевскими властями в день приезда МАГАТЭ боевые действия в районе ЗАЭС не оставляют сомнений в заблаговременной подготовке провокации.

В Минобороны заявили, что в случае успеха украинских провокаций по захвату Запорожской АЭС глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и члены делегации стали бы живым щитом перед Вооруженными силами России.

Что известно об обстрелах Запорожской АЭС

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.

По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.

25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.

Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.

30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.

В российском ведомстве подчеркнули, что позиция выехавшей на ЗАЭС делегации МАГАТЭ вызывает уважение.

Миссия МАГАТЭ начала плановую работу на ЗАЭС, безопасность которой полностью обеспечивается российской стороной, добавили в Минобороны.

1 сентября миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС в контролируемом Россией городе Энергодар. Ее глава Гросси указал, что миссия знает о «повышенной военной активности в этом районе», но продолжает выполнять свой план по посещению объекта и встрече с персоналом.

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Анна Щербакова
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