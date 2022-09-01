Минобороны выразило уважение выехавшей на ЗАЭС делегации МАГАТЭ

Минобороны заявило, что позиция выехавшей на ЗАЭС делегации МАГАТЭ вызывает уважение

Позиция делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в частности ее руководителя Рафаэля Гросси, которые выехали на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), вызывает уважение. Об этом сообщает Минобороны России, передает РИА Новости.

1 сентября миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС в контролируемом Россией городе Энергодар. Руководитель агентства Рафаэль Гросси сказал, что миссия знает о «повышенной военной активности в этом районе», но продолжает выполнять свой план по посещению объекта и встрече с персоналом.