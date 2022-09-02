Путин остановил кортеж и пообщался с местными жителями в Калининграде

Президент России Путин остановил кортеж и пообщался с местными жителями в Калининграде

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Калининград отправился в филиал Нахимовского военно-морского училища. По дороге в аэропорт он попросил остановить кортеж на Артиллерийской улице, чтобы пообщаться с местными жителями. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

Выйдя из машины, глава государства спросил у прохожих, все ли хорошо. «Губернатор не обижает? Ну ладно, счастливо вам», — обратился к ним Путин.

«Спасибо! Молодец», — прокричали в ответ российскому президенту местные жители.

О предстоящем визите Путина в Калининград стало известно 29 августа. Его представитель Дмитрий Песков уточнял, что основная тема поездки — это 1 сентября, то есть День знаний, однако глава государства также предметно обсудит с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым проблемы транзита.