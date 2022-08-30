Кремль назвал цели поездки Путина в Калининград

Песков: Путин 1 сентября предметно обсудит с Алихановым проблемы калининградского транзита

Президент России Владимир Путин 1 сентября предметно обсудит с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым проблемы транзита. Такую цель поездки в Калининград назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что для России это чрезвычайно важный вопрос. «Но все-таки главная тема поездки — это 1 сентября, то есть День знаний», — уточнил Песков.

О предстоящей поездке Путина в Калининград стало известно 29 августа.

В июле литовский «Шяуляй банк», обслуживающий весь калининградский транзит, объявил о прекращении проведения банковских операций с Россией с 1 сентября. Комментируя сложившуюся ситуацию, Алиханов допустил полную остановку транзита через Литву с обозначенной даты.