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Обслуживающий транзит в Калининград банк объявил о прекращении работы с Россией

Обслуживающий транзит в Калининград Шяуляй банк прекратит операции с Россией с 1 сентября

Фото: Shutterstock

Литовский «Шяуляй банк», обслуживающий весь калининградский транзит, объявил о прекращении проведения банковских операций с Россией с 1 сентября. Об этом в эфире «Россия 24» сообщил глава российского посольства в Вильнюсе Сергей Рябоконь.

«Я вчера был в литовском МИДе, я передал им лично ноту по "Шяуляй банку" — разберитесь, до 1 сентября еще есть время, вы же решили калининградский транзит, вы же сняли всю напряженность», — заявил он.

По словам Рябоконя, это второй удар по грузовому транзиту.

Литва прекратила транзит в Калининград по железной дороге ряда попавших под санкции Евросоюза товаров 18 июня. Ограничения коснулись от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в числе которых строительные материалы, цемент и металлы.

Варвара Кошечкина
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