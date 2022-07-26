Первый поезд прибыл в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений

Алиханов заявил о прибытии в Калининград первого грузового поезда транзитом через Литву

Первый поезд с цементом прибыл в Калининград через Литву после снятия ограничений Евросоюза на транзит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

По его словам, прибытие груза «снимет определенную напряженность», которая присутствовала на рынке стройматериалов.

Ранее 13 июля Еврокомиссия сняла запрет на железнодорожный транзит товаров через Литву в Калининградскую область, но с рядом условий касательно способа их доставки. Из соответствующей инструкции следует, что транзит товаров автомобильными дорогами не допускается.

18 июня Литва прекратила транзит в Калининград по железной дороге ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза. Под эти меры попало от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.