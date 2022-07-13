ЕК признала железнодорожный транзит в Калининград разрешенным

Еврокомиссия признала разрешенным транзит из Литвы в Калининград, но с рядом условий

Еврокомиссия (ЕК) признала железнодорожный транзит товаров через Литву в Калининградскую область разрешенным, но с рядом условий касательно способа их доставки. Об этом говорится в новых разъяснениях ЕК, опубликованных на официальном сайте органа.

«Еврокомиссия опубликовала инструкцию для стран-членов [ЕС] по транзиту товаров из России. В инструкции отмечается, что транзит запрещенных товаров по автодорогам, организованный российскими операторами, не разрешается. Никакого подобного запрета не существует для железнодорожного транспорта, помимо обязательств стран-членов проводить необходимый контроль товаров», — говорится в документе.

Литва присоединилась к новым санкциям Евросоюза и прекратила транзит санкционных товаров в Калининград 18 июня. Как сообщил глава региона Антон Алиханов, под санкции попадает большой перечень товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

В МИД Литвы заявили, что страна не нарушает транзит, а лишь исполняет санкции ЕС. Там отметили, что через литовскую территорию в сторону Калининграда и дальше продолжается перевозка пассажиров и товаров, на которые не распространяется режим санкций.