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В Литве прокомментировали транзитную блокаду Калининграда

МИД Литвы опроверг нарушение транзита в Калининград и заявил об исполнении санкций ЕС

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В министерстве иностранных дел Литвы прокомментировали сообщения о блокаде Калининградской области. По словам представителей ведомства, республика не нарушает транзит, а лишь исполняет санкции Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщают в МИД Литвы, временному поверенному в делах России Сергею Рябоконю на встрече в ведомстве была вручена нота с разъяснениями ограничений, введенных на транзит грузов в Калининградскую область.

«Во время встречи была опровергнута информация, распространяемая представителями России, что Литва запретила транзит в Калининградскую область. Через территорию Литвы и дальше продолжается перевозка пассажиров и товаров, на которые не распространяется режим санкций ЕС, в Калининградскую область и из нее», — заявили в министерстве.

Литва, отметили в МИД, лишь последовательно выполняет санкции Евросоюза, а они имеют различные переходные периоды и сроки вступления в силу.

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Алиса Реброва
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